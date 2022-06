Aktualisiert am 08.06.2022 - 08:05 Uhr

Spanien will Verbot von Lebensmittelverschwendung

Die spanische Regierung sagt der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Ein Gesetzentwurf richtet sich gegen Unternehmen, darunter Restaurants. Verbraucher sollen noch ausgespart werden.

Spanien will die Verschwendung von Lebensmitteln unter Strafe stellen. Die linksgerichtete Regierung billigte am Dienstag auf einer Kabinettssitzung einen Gesetzentwurf, der Strafen zwischen 2.000 und 60.000 Euro f├╝r alle Unternehmen der Produktions- und Vertriebskette vorsieht, die vermeidbare Lebensmittelabf├Ąlle produzieren.

Das Gesetz soll in den n├Ąchsten Tagen dem Parlament in Madrid vorgelegt werden und nach Vorstellung der Regierung von Ministerpr├Ąsident Pedro S├ínchez Anfang 2023 in Kraft treten.