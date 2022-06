Spanische Exklave: Rund 2.000 Menschen stürmen Grenzzaun zu Melilla

Rund 2.000 Migranten haben am Freitag versucht, von Marokko aus in die spanische Exklave Melilla zu gelangen. Wie die ├Ârtlichen Beh├Ârden mitteilten, st├╝rmten die Migranten auf den Grenzzaun zu. Die Vertretung der spanischen Regierung in Melilla erkl├Ąrte, 130 Menschen aus den Staaten s├╝dlich der Sahara seien bis in die Exklave vorgedrungen.