Alexander Lukaschenko: Belarus ist "keine Diktatur"

Der wegen der Unterdrückung der Opposition vom Westen mit Sanktionen belegte belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sieht sein Land durchaus als "autoritär" an, aber nicht als Diktatur. "Ja, unser System ist strenger, ich will das Wort autoritär nicht ausschließen", sagte der Staatschef am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Aber es ist keine Diktatur."