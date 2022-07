Russland beendet ISS-Zusammenarbeit: Zeitenwende im All

Oleg Artemjew (links), Denis Matwejew und Sergei Korsakow: Die russischen Kosmonauten posierten Anfang Juli mit der Flagge der selbst ernannten "Volksrepublik Luhansk". (Quelle: Roscosmos/Reuters-bilder)

Zuvor hatte der deutsche Astronaut Matthias Maurer noch erzählt, es habe während seiner Zeit im All keinen Streit um den russischen Krieg gegen die Ukraine gegeben. Er war von November 2021 bis Mai 2022 an Bord der Station. Nach seiner Rückkehr sagte er, unmittelbar nach dem Angriff habe eine gewisse Unsicherheit geherrscht, wie mit dem Thema umgegangen werden sollte. "Zum Glück waren es die russischen Kollegen, die das direkt angesprochen haben", so Maurer. "Oben waren wir alle einer Meinung: Dass wir alle entsetzt und betroffen waren über das, was auf der Erde vorgefallen ist, da gab es keinen Unterschied zwischen uns."

Friedensprojekt gescheitert

Trotz vieler Konflikte zwischen Moskau und Washington galt die Raumfahrt stets als einer der wenigen Bereiche, in denen die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern funktionierte. Die ISS ist seit mehr als 20 Jahren dauerhaft von Raumfahrern bewohnt, momentan sind drei Russen, drei US-Amerikaner und eine Italienerin an Bord. Die Raumstation galt bisher als Friedensprojekt – selbst im Kalten Krieg hatten die damaligen Blöcke in Ost und West im Weltall zusammengearbeitet, etwa beim Ankoppeln eines Apollo- und eines Sojus-Raumschiffs 1975.

Darauf verwies auch die Chefin des bemannten Nasa-Raumfahrtprogramms, Kathy Lueders, als sie im März, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, nach einem möglichen Ende der Zusammenarbeit gefragt wurde: Das Aufrechterhalten der "friedlichen Beziehungen im Weltraum" sei auch früher unter schwierigen Umständen schon gelungen. Damit ist nun jedoch Schluss: Ein "trauriger Tag", wie es Lueders damals noch hypothetisch formulierte. "Es wäre sehr schwierig für uns, den Betrieb alleine weiterzumachen. Die ISS basiert auf einer internationalen Zusammenarbeit – mit gegenseitigen Abhängigkeiten."