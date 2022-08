Holocaust-Eklat im Kanzleramt: Empörung über Abbas-Aussage – und Olaf Scholz

Aktualisiert am 17.08.2022 - 08:53 Uhr

Empörung nach Holocaust-Eklat – Scholz in der Kritik

Ein Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Kanzleramt hat für Empörung gesorgt. Abbas hatte nach einem Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz Israel am Dienstag einen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen. "Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinischen Dörfern und Städten, 50 Massaker, 50 Holocausts begangen", erklärte Abbas.