Ukraine-Krieg: Wladimir Putin befiehlt Teilmobilmachung der Armee

Scheinreferendum vom 23. bis 27. September

Zudem kündigte Putin seine Unterstützung für die geplante Annexion ukrainischer Gebiete mithilfe von Scheinreferenden in den besetzten Gebieten an. "Die Entscheidung, die die Mehrheit der Bürger in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk, in den Gebieten Cherson und Saporischschja treffen, unterstützen wir", sagte der russische Präsident in der Fernsehansprache.

Neben den selbst ernannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine will der Kreml auch die Gebiete Cherson und Saporischschja im Süden mit Scheinreferenden an Russland binden. Die Scheinreferenden sollen vom 23. bis 27. September abgehalten werden, also schon ab diesem Freitag. Sie gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.

Putins Rede war schon für Dienstagabend angekündigt

Die Separatisten in Donezk und Luhansk hatten angesichts des jüngsten ukrainischen Vormarsches gefordert, solche "Abstimmungen" schnell anzusetzen. Russland hat seinen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar unter anderem mit der "Befreiung" der Gebiete Donezk und Luhansk begründet. Zunächst konnte das russische Militär große Teile der Ost- und Südukraine erobern.

Zuletzt allerdings musste der Kreml eine empfindliche Niederlage hinnehmen, die russischen Truppen zogen sich nach ukrainischen Angriffen fast völlig aus dem Gebiet Charkiw zurück. Die Staatspropaganda warnte danach vor einer möglichen verheerenden Niederlage in dem Krieg. Dagegen betont die russische Militärführung immer wieder, dass alles nach Plan laufe und alle Ziele erreicht würden.