Bei Geisterschiffen handle es sich um Frachter, die weder aus G7- noch EU-Ländern stammten und die nicht transportversichert sind, heißt es in einem Bericht der privaten Hochschule Kyiv School of Economics (KSE). Die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse sind meist undurchsichtig.

"Immer größer werdende 'dunkle Flotte'"

In ihrem Bericht schätzt die KSE, dass im Dezember 196 mit Rohöl beladene Geisterschiffe russische Häfen verließen. Demnach läuft der Transport hauptsächlich über Reedereien mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wobei die Schiffe zumeist unter den Flaggen Panamas, Liberias und Gabun fahren. Fünf neue Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten "mit intransparenten Organisations- und Eigentumsverhältnissen" hätten seit November begonnen, russisches Rohöl ohne Versicherung zu transportieren, heißt es in dem Bericht weiter.