Terrorverdächtige vor Gericht Experten: Was Putin mit der vorgeführten Gewalt erreichen will Von t-online , aj 26.03.2024 - 00:55 Uhr Lesedauer: 4 Min. Player wird geladen Verdächtige vor Gericht: Die Männer hatten sichtbare Verletzungen. (Quelle: reuters) Kopiert News folgen

Nach dem Terroranschlag in Moskau erscheinen Verdächtige schwer verletzt vor Gericht. Beobachter haben eine Vermutung, was der russische Machtapparat durch Folter demonstrieren will.

Mehrere Tage nach dem Terroranschlag bei Moskau mit mehr als 130 Toten richtet sich der Blick vor allem auf vier mittlerweile inhaftierte Tatverdächtige. Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte sich am Montag zunächst nicht zu den schweren Verletzungen der Männer äußern. Zu einer CNN-Journalistin, die auf die im Gerichtssaal sichtbaren Verletzungen und auf die Foltervideos hinwies, sagte Kremlsprecher Peskow lediglich: "Ich lasse diese Frage unbeantwortet."

Russische Menschenrechtler sprachen dafür deutliche Worte. Sie verurteilten die mutmaßliche Folter der Tatverdächtigen durch russische Sicherheitskräfte. "Die Antwort auf Barbarei darf nicht Barbarei sein", teilte die russische Vereinigung "Komanda protiw pytok" (deutsch: Team gegen Folter) am Montag mit. Gewalt und Schikane wirkten sich zudem äußerst negativ auf die Ermittlungen aus, betonten die Aktivisten: "Wir haben immer gesagt und werden immer sagen, dass der Wert von Beweisen, die Sicherheitskräfte durch Folter erreichen, kritisch niedrig ist. Anstelle der Wahrheit sagt ein Mensch meist das, was diese Folter stoppen oder zumindest unterbrechen kann." Erzwungene Geständnisse könnte die Ermittlungen in eine ganz falsche Richtung führen.

Als die mutmaßlichen Täter am Sonntag von Polizisten und Geheimdienstlern ins Moskauer Basmanny-Gericht gebracht wurden, fielen sofort ihre schweren Verletzungen auf. Mehrere der Männer, die am vergangenen Freitag in der Konzerthalle Crocus City Hall um sich geschossen haben sollen, wiesen stark geschwollene Gesichter, Platzwunden und Blutergüsse auf. Einer hatte einen großen Verband am Ohr. Ein anderer konnte nicht mehr selbst laufen und verlor Berichten zufolge zwischenzeitlich das Bewusstsein. Er wurde auf einer Krankenliege in den Gerichtssaal gefahren, wo die Haftbefehle erlassen wurden.

Zuvor waren in sozialen Netzwerken Videos aufgetaucht, die zeigen sollen, dass die mutmaßlichen Attentäter gefoltert wurden. Es werden grausame Methoden gezeigtL Einem von ihnen wird etwa ein Ohr abgeschnitten und ihm von einem Sicherheitsbeamten in den Mund geschoben. Ein anderer liegt mit heruntergelassenen Hosen auf dem Boden, angeblich mit den Genitalien an elektrischen Vorrichtungen verbunden, die eine Entladungsspannung von 80 Volt bewirken.

Aufnahmen von Häftlingen auf Anweisungen von ganz oben?

Nach der Tat in einem Veranstaltungszentrum nahe Moskau, bei der am Freitag 137 Menschen getötet und nach neuen Angaben der Gesundheitsbehörden 182 weitere verletzt wurden, gab es insgesamt elf Festnahmen. Vier der Verdächtigen gelten als die Todesschützen – sie sind diejenigen, die nun dem Haftrichter vorgeführt wurden. Die Haftbefehle wurden laut Tass am Sonntagabend erlassen. Die vier Männer waren am Wochenende im russischen Grenzgebiet Brjansk festgenommen und nach Moskau gebracht worden.

Beobachter vermuten nun, dass die Verbreitung der grausamen Folterbilder ein von Kremlherrscher Putin absichtlich gesetztes Signal sind. Leonid Wolkow, ein Vertrauter des kürzlich im Straflager gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny, zeigte sich etwa überzeugt davon, dass die Aufnahmen die Öffentlichkeit auf Anweisung von ganz oben erreicht hätten. Dass der Machtapparat seine eigene Grausamkeit so demonstrativ zur Schau stelle, sei neu, schrieb Wolkow im Nachrichtendienst Telegram. So solle wohl abgelenkt werden vom "Versagen der russischen Geheimdienste" vor dem Anschlag, sagte er.

"Putin zeigt: Für mich gibt es keine Grenze im Bösen", sagte Russland-Experte Prof. Thomas Jäger zu "Bild". Die russische Führung achte sonst immer darauf, scheinbar nach Recht und Gesetz zu handeln. Sie begründe jede Brutalität mit geltenden russischen Gesetzen. "Doch nun lässt sie jede Tarnung fallen", wird Jäger zitiert.

Mit der vorgeführten Gewalt "simuliert Russland Härte" im Umgang mit Islamismus, erklärte auch Bundeswehr-Experte Carlo Masala.