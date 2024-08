Iranischer Sender: Wichtige Entwicklungen in kommenden Stunden

Der getötete Hamas-Chef wird in Katar beerdigt. In Israel ertönen Alarmsirenen, die Hisbollah feuert Raketen auf das Land ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iranischer Sender: Wichtige Entwicklungen in den kommenden Stunden

0 Uhr: Im iranischen Fernsehen hat ein Moderator eine deutliche Warnung ausgesprochen. "In den kommenden Stunden wird die Welt Zeuge außergewöhnlicher Szenen und sehr wichtiger Entwicklungen werden", sagte ein Sprecher des iranischen Staatsfernsehens in einer Live-Sendung, die sich auf die Vergeltungsmaßnahmen Teherans gegen Israel wegen der Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran konzentrierte. Details wurden nicht genannt. Nach der Tötung des Hamas-Chefs Ismail Hanija in Teheran wird mit einem Vergeltungsschlag gegen Israel gerechnet.

USA erhöhen Kapazitäten in Nahost

23.57 Uhr: Angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten planen die USA eigenen Angaben zufolge eine Verstärkung ihrer Verteidigungskapazitäten in der Region. Dies solle zum Schutz der US-Truppen vor Ort sowie des Verbündeten Israel beitragen, erklärte das Pentagon am Freitag.

Verteidigungsminister Lloyd Austin werde "eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um den Schutz der US-Truppen in der Region zu verstärken, Israel mehr Unterstützung zukommen zu lassen und sicherzustellen, dass die USA darauf vorbereitet sind, auf die sich zuspitzende Krise zu reagieren", erklärte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Es würde sich "um defensive militärische Fähigkeiten handeln", fügte sie hinzu.

Iran lehnt Vermittlungsversuche ab

23.55 Uhr: Der Iran hat nach Angaben eines Nachrichtenportals alle Vermittlungsversuche des Auslands für eine friedliche Lösung im jüngsten Konflikt mit Israel zurückgewiesen. Die Forderungen diesbezüglich "von befreundeten und nicht-befreundeten" Staaten seien für Teheran inakzeptabel, zitierte Iran Nuances informierte Quellen. Diese Vermittlungsversuche würden auch Irans Entschlossenheit zu einem Vergeltungsschlag gegen Israel wegen des tödlichen Anschlags auf Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran nicht verringern, so der Bericht auf der Platform X.

Turkish Airlines setzt offenbar Flüge in den Iran aus

22.01 Uhr: Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat einem Medienbericht zufolge ihre Flüge in den Iran am Freitagabend ausgesetzt. Grund seien die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, berichtet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu ohne Nennung von Quellen. Weiter heißt es, die geplanten Flüge in verschiedene Städte des Iran würden ab Samstagmorgen wieder aufgenommen. Turkish Airlines reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Israelische Delegation will für Geisel-Verhandlungen nach Kairo reisen

21.15 Uhr: Eine israelische Delegation wird in den kommenden Tagen zu Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln nach Kairo reisen. Das teilt das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mit. "Das Verhandlungsteam für ein Geiselabkommen wird am Samstagabend oder am Sonntag nach Kairo abreisen", heißt es in der Mitteilung. Der ranghohe Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri erklärt dagegen: "Netanjahu will den Krieg nicht beenden und benutzt diese leeren Erklärungen, um seine Verbrechen zu vertuschen und den Konsequenzen zu entgehen."

Hunderte Menschen nehmen an Begräbnis von getötetem Hamas-Chef in Katar teil

16.11 Uhr: Hunderte Menschen nehmen im Golfemirat Katar an der Bestattungszeremonie für den im Iran getöteten Hamas-Chef Ismail Hanija teil. Der mit einer Palästinenserflagge bedeckte Sarg mit den sterblichen Überresten Hanijas wurde zunächst kurz in die Imam-Abdul-Wahhab-Moschee gebracht, das größte Gotteshaus des Golfemirats. Später wurde der Sarg nach Lusail nördlich von Doha transportiert, wo der Hamas-Chef beigesetzt werden soll.

Am Begräbnis nehmen unter anderen der Vizepräsident des Iran, Mohammed Resa Aref, und der türkische Außenminister, Hakan Fidan, teil. Die Türkei und Pakistan riefen anlässlich der Beerdigung am Freitag einen Trauertag zu Ehren Hanijas aus. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas rief ihrerseits zu einem "Tag des Zorns" auf.

Italienische Airline ITA setzt Tel-Aviv-Flüge aus