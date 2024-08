In Israel ertönen Alarmsirenen, die Hisbollah feuert Raketen auf das Land ab. Einem Medienbericht zufolge starb der Hamas-Chef durch eine Bombe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

USA: Tötung von Hanijah "nicht hilfreich"

7.09 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich kritisch über die Israel zugeschriebene Tötung des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanija geäußert. Diese sei nicht hilfreich für die Erreichung einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, sagt Biden vor der Presse. Auf die Frage, ob die Tötung Hanijas die Chancen auf eine Waffenruhe zerstört habe, antwortet Biden: "Es hilft nicht." Er habe zuvor ein direktes Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, fügt der US-Präsident auf dem Militärstützpunkt Andrews im US-Bundesstaat Maryland hinzu.

Biden sichert Netanjahu Beistand "gegen alle Bedrohung aus dem Iran" zu

6.51 Uhr: Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein. US-Präsident Joe Biden sichert dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Telefon den Beistand der USA "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zu, einschließlich seiner terroristischen Stellvertretergruppen, also der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon und der Huthi im Jemen, teilt das Weiße Haus mit. Biden betont demnach, wie wichtig Bemühungen um eine Deeskalation in der Region sind.

In Erwartung möglicher Vergeltungsschläge wurde die Armee nach Medienberichten in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Israel befinde sich im Zustand maximaler Bereitschaft, so Netanjahu. Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf drei US-Beamte, die amerikanische Regierung sei überzeugt, dass der Iran Israel in den nächsten Tagen angreifen werde.

Australien: IDF-Fehler führte zu Tod von Helfern

4.35 Uhr: Die australische Regierung erklärt, dass eine Untersuchung zum Tod von Mitarbeitern der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" (WCK) schwere Fehler der israelischen Armee (IDF) aufgedeckt habe. Die Angriffe der israelischen Streitkräfte auf die Fahrzeuge der ehrenamtlichen Helfer im April dieses Jahres seien auf schwerwiegende Versäumnisse bei der Einhaltung von Verfahren zurückzuführen, sagte Außenministerin Penny Wong am Freitag.

Bei dem Vorfall waren sieben Mitarbeiter der WCK nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens getötet worden. Unter den Getöteten waren ein Palästinenser sowie Menschen aus Polen, Australien und Großbritannien. Die Helfer waren in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit WCK-Logo und

Medien: Hanija wurde offenbar durch eine Bombe getötet

0.01 Uhr: Der Auslandschef der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Ismail Hanija, der am Mittwoch bei einem Anschlag in der iranischen Hauptstadt Teheran starb, wurde offenbar nicht durch einen Luftangriff getötet. Wie die "New York Times" berichtet, soll der einflussreiche Terror-Anführer durch eine Bombe gestorben sein, die bereits Wochen zuvor in einem Gästehaus der iranischen Revolutionsgarden platziert worden war. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf mehrere Quellen im Iran und in der US-Regierung.

Bei dem Anschlag war der 62-jährige Hanija und einer seiner Leibwächter ums Leben gekommen. Der Hamas-Chef hatte sich in Teheran aufgehalten, um dort der Amtseinführung des neu gewählten iranischen Präsidenten Massud Peseschkian beizuwohnen. Die Terrororganisation Hamas unterhält beste Verbindung zum Mullah-Regime und wird von diesem politisch unterstützt und finanziert. Das erklärte Ziel sowohl des Iran als auch der Hamas ist die Vernichtung Israels.

Hinter der gezielten Tötung Hanijas wird der israelische Geheimdienst vermutet. Eine Bestätigung dafür gab es nicht, Israel wollte sich bislang nicht zu dem Attentat auf den Hamas-Anführer äußern.

Donnerstag, 1. August 2024

Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf Israel ab

22.30 Uhr: Als Reaktion auf einen mutmaßlich israelischen Angriff im Südlibanon hat die libanesische Hisbollah nach eigenen Angaben Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär gab an, dass fünf Raketen auf israelisches Territorium gelangt seien. Zwei seien abgefangen worden. Der Rest sei auf offenem Gelände abgefangen worden.