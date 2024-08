Trotz großer Differenzen werden die Verhandlungen über eine Waffenruhe fortgesetzt. Israel will 17.000 Extremisten getötet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel ruft Anwohner mehrerer Gaza-Gebiete zur Flucht auf

10.31 Uhr: Die israelische Armee ruft die Anwohner im Norden von Chan Junis sowie im Osten von Deir al-Balah im Gazastreifen vor einem neuen Militäreinsatz zur Flucht auf. Sie sollten sich in eine humanitäre Zone begeben, deren Grenzen neu gezogen worden seien, teilt die Armee den Menschen mit Hilfe von Flugblättern, per SMS, Telefonanrufen sowie per Medienberichten in arabischer Sprache mit. "Die Terrororganisation Hamas hat in einem als humanitäre Zone ausgewiesenen Gebiet eine terroristische Infrastruktur errichtet", heißt es von der Armee zur Begründung.

Aus der Gegend würden etwa Raketen Richtung Israel abgefeuert. "In diesem Gebiet zu bleiben, ist gefährlich geworden." Die Armee werde dort gegen die Hamas vorgehen. Ziel der Warnungen sei es, Zivilisten zu schützen, heißt es in einer Mitteilung des Militärs.

Chan Junis liegt im südlichen Gazastreifen, Deir al-Balah im Zentrum des Gebiets. Die humanitäre Zone, die sich zwischen beiden Orten im Westen des Gazastreifens erstreckt, werde derzeit angepasst, teilt das Militär weiter mit. Auf einer Karte der Armee ist zu sehen, dass das Gebiet verkleinert wird und mehrere Viertel nicht mehr Teil der Zone sind. Am Donnerstag waren Armeeangaben zufolge Raketen aus Chan Junis Richtung Israel abgefeuert worden.

Frankreich und Großbritannien wollen im Nahen Osten vermitteln

2.11 Uhr: Die Außenminister Großbritanniens und Frankreichs werden nach Israel und in die besetzten palästinensischen Gebiete reisen. Wie das britische Außenministerium mitteilt, fordern beide Länder eine diplomatische Lösung, um eine Waffenruhe im Gazastreifen zu erreichen und den Frieden an der israelisch-libanesischen Grenze wiederherzustellen. "

Dies ist ein gefährlicher Moment für den Nahen Osten", sagte der britische Außenminister David Lammy in einer Erklärung. "Die Gefahr, dass die Situation außer Kontrolle gerät, nimmt zu. Jeder iranische Angriff hätte verheerende Folgen für die Region", fügte er hinzu. "Für den Frieden ist es nie zu spät", teilte sein Amtskollege, der französische Außenminister Stéphane Séjourné mit. Der Besuch der beiden Minister wird der erste gemeinsame Besuch Großbritanniens und Frankreichs in Israel seit mehr als zehn Jahren sein.

Maskierte Siedler greifen Zivilisten an – ein Toter

1.20 Uhr: Bei einem Angriff jüdischer Siedler im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Mensch getötet worden. Ein weiterer Palästinenser sei schwer verletzt worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Der israelische Präsident Isaac Herzog verurteilte den Vorfall "aufs Schärfste".

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ereignete sich der Angriff in der Ortschaft Dschit zwischen Nablus und Kalkilija. Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, bewaffnete Siedler hätten Dschit angegriffen und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Die israelische Armee erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass am Abend "dutzende israelische Zivilisten", einige von ihnen maskiert, in Dschit eingedrungen seien, Fahrzeuge und Infrastruktur in dem Gebiet in Brand gesetzt und Steine und Molotowcocktails geworfen hätten. Ein Israeli sei festgenommen worden.

Donnerstag, 15. August

Verhandlungen über Waffenruhe gehen weiter