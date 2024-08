Israelische Armee meldet Tod von Hamas-Wirtschaftsminister

Israel kritisiert australischen Bericht zu Angriff auf Gaza-Hilfskonvoi

8.35 Uhr: Israel hat den jüngst vorgelegten Bericht der australischen Regierung zu einem tödlichen israelischen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen kritisiert. Israels Botschaft in Canberra schreibt in einer offenen diplomatischen Erklärung, die australische Regierung habe "bedauerlicherweise einige falsche Darstellungen gemacht und entscheidende Details ausgelassen". Dies betreffe etwa die Bereitschaft der israelischen Armee (IDF) zur Zusammenarbeit.

"Die IDF hat die volle Verantwortung für die schweren Fehler übernommen, die zu dem tragischen Vorfall in der Nacht zum 1. April geführt haben", heißt es in der Botschaftserklärung.

Bei dem versehentlichen Drohnenangriff auf den Hilfskonvoi waren sieben Mitarbeiter der Organisation WCK getötet worden, darunter neben einem Australier auch Helfer aus Großbritannien, Polen und Kanada. WCK verteilt Lebensmittel und Wasser im Gazastreifen und war auch maßgeblich an der Organisation von Hilfslieferungen auf dem Seeweg beteiligt. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht der australischen Regierung hieß es, die israelischen Verantwortlichen hätten bewaffnete Sicherheitsleute des Hilfskonvois fälschlicherweise für Hamas-Kämpfer gehalten. Israel habe im Nachgang aber "zeitnah" und "angemessen" reagiert.