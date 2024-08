Ägyptischer Sender: Noch große Differenzen bei Gesprächen

Hisbollah: US-Vermittlungsversuche sind nur "Show"

19.27 Uhr: Die US-Vermittlungsversuche zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel sind nach Auffassung des stellvertretenden Chefs der Schiitenorganisation nur "Show". In einem Interview mit dem Hisbollah-Fernsehsender Al-Manar kritisiert der Hisbollah-Vize Naim Kassem, der US-Gesandte Amos Hochstein habe bei seinem Besuch in der libanesischen Hauptstadt Beirut keinen konkreten Vorschlag gemacht.

Israel: Seit Kriegsbeginn mehr als 17.000 Extremisten "eliminiert"

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas plant Besuch in Gaza

17.33 Uhr: Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas plant einen Besuch im Gazastreifen. "Ich habe beschlossen, mit den Mitgliedern der Palästinensischen Behörde (PA) in den Gazastreifen zu reisen. Ich werde alle Anstrengungen unternehmen, damit wir alle bei unserem Volk sein können, um diese barbarische Aggression zu stoppen, selbst wenn es uns das Leben kostet", sagt Abbas in seiner Rede vor dem türkischen Parlament.

Netanjahu-Büro dementiert Gespräch mit Trump zum Gazastreifen

14.01 Uhr: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat nach Angaben seines Büros am Mittwoch nicht mit dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump über den Krieg im Gazastreifen gesprochen. In einer Mitteilung wird damit einem Medienbericht widersprochen. Das Nachrichtenportal "Axios" hatte unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen aus den USA berichtet, Trump und Netanjahu hätten über die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen sowie einen möglichen Waffenstillstand beraten.

Hamas will keine neuen Bedingungen für Waffenruhe aushandeln

13.14 Uhr: Die islamistische Hamas wird nach eigener Darstellung über keine neuen Bedingungen für eine Waffenruhe oder die Freilassung von Geiseln verhandeln. Bei den neuen Gaza-Gesprächen in Katar dürfe es nur um die Umsetzung des von US-Präsident Joe Biden bereits vorgestellten Friedensplans gehen, nicht aber um dessen Details, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Gruppe. Man werde "kein Taktieren mehr hinnehmen", das habe sie den Vermittlern auch klargemacht. Man werde sich von den Vermittlern über die Gespräche in Doha nur informieren lassen, wenn hier "ernste Absichten" Israels zu erkennen seien.

Die wichtige Verhandlungsrunde in Katar über eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg sollte am Donnerstag beginnen. Je nach Verlauf der Verhandlungen sei es möglich, dass die Gespräche am Freitag fortgesetzt werden, erfuhr die dpa von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Die Hamas, die nicht teilnimmt, solle in Doha zudem "laufend" über den Fortgang der Gespräche informiert werden.

Israel fordert offenbar Freilassung von 33 lebenden Geiseln

11.08 Uhr: Israel fordert nach Medienberichten bei den Gaza-Gesprächen in Doha die Freilassung von 33 lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas in einer ersten Phase. Israelische Vertreter hätten eine Namensliste als Bedingung für eine Einigung genannt, berichtet die israelische Zeitung "Jediot Achronot" unter Berufung auf israelische Beamte, die an den Verhandlungen beteiligt sind. Israel wolle sich nicht in einer Situation wiederfinden, "in der die Hamas vor allem Leichen übergibt".