Israel will einen Hisbollah-Kommandeur getötet haben. Die Hamas lehnt einen diskutierten Geiseldeal ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hamas lehnt Geiselabkommen ab

Israel kündigt Untersuchung der Foltervorwürfe gegen Soldaten an

Experten der UN hatten am Freitag einen "besonders grausamen" Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Gefangenen durch israelische Soldaten scharf kritisiert. Berichten israelischer Medien zufolge werden die Soldaten beschuldigt, ein Mitglied einer Eliteeinheit der Hamas in der Haftanstalt Sde Teiman in der Negev-Wüste im Süden Israels sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen gegen die Soldaten waren bei rechtsextremen Mitgliedern des israelischen Kabinetts auf scharfe Kritik gestoßen.