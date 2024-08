Schülerin aus Sachsen stirbt an Überdosis

Ein Angriff des Iran auf Israel steht wohl unmittelbar bevor. Die USA warnen – und schicken Kampfjets in den Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

USA verlegen Kampfjets in Nahen Osten

2:45 Uhr: Die USA haben Kampfjets der Marine auf einen Militärstützpunkt im Nahen Osten verlegt, um den Schutz Israels vor möglichen Angriffen des des Iran und mit ihm verbündeter Gruppen zu verbessern. Etwa ein Dutzend Kampfflieger des Typs F/A-18 sowie ein Überwachungsflugzeug des Typs E-2D-Hawkeye seien vom Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" im Golf von Oman zu dem nicht näher identifizierten Stützpunkt geflogen, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtete. Die Kampfjets hätten den Stützpunkt bereits am Montag erreicht.

Blinken appelliert an Iran

1 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat mit eindringlichen Worten vor einer Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel gewarnt. Jeder in der Region sollte verstehen, "dass weitere Angriffe nur das Risiko gefährlicher Folgen erhöhen, die niemand vorhersagen und niemand vollständig kontrollieren kann", sagte Blinken bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse mit seiner australischen Kollegin Penny Wong sowie den Verteidigungsministern beider Länder im US-Bundesstaat Maryland.

"Ich glaube, dass eigentlich niemand eine Eskalation will, niemand will eine Ausweitung des Konflikts, aber es ist sehr wichtig, dass es dazu kommen könnte, selbst wenn es unbeabsichtigt ist", sagte Blinken. Zugleich bekräftigte er die "eiserne" Unterstützung Israels bei der Selbstverteidigung. Auch das US-Militär ergreife weiterhin Schritte, eine Eskalation durch den Iran und seine Verbündeten abzuwehren, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Dienstag, 6. August

Kanada will Diplomaten und Familien evakuieren

21.58 Uhr: Kanada will am Mittwochmittag seine Diplomaten sowie deren Familien aus Israel nach Jordanien evakuieren. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Grund dafür soll die angespannte Sicherheitslage im Land und insbesondere der erwartete Angriff des Iran sein.

Nach Tötung von Hanija: Sinwar neuer Hamas-Anführer

20.16 Uhr: Knapp eine Woche nach der Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija hat die islamistische Terrorgruppe ihren Leiter des militärischen Flügels, Jihia al-Sinwar, zum neuen Anführer der Organisation bestimmt. Das teilt die Hamas auf der Plattform Telegram mit. Hier lesen Sie mehr.

Israelischer Minister: Millionen Palästinenser auszuhungern, wäre "gerecht"

19.54 Uhr: Um die Geiseln der Hamas zu befreien, will der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich die Zivilbevölkerung in Gaza leiden lassen – vermisst dafür aber die moralische Unterstützung anderer Länder. Es sei heutzutage "unmöglich, Krieg zu führen", sagte Smotrich am Montag, wie der US-Sender CNN berichtet.

"Niemand auf der Welt würde zulassen, dass wir zwei Millionen Einwohner in Gaza aushungern und verdursten lassen, obwohl das wohl gerecht und moralisch wäre", sagte Smotrich weiter.

Lieferungen von Nahrung, Treibstoff oder Geld in den Gazastreifen gingen direkt an die Hamas, so Smotrich. "Man kann die Hamas nicht mit einer Hand bekämpfen und sie mit der anderen Hand versorgen."

Baerbock: Deutsche in Nahost sollen Warnungen ernst nehmen

16.11 Uhr: Nach den Attentaten und Drohungen der vergangenen Tage sieht Außenministerin Annalena Baerbock immer noch eine Möglichkeit, eine weitere Eskalation in Nahost zu verhindern. Gleichzeitig mahnt sie die Deutschen in der Region, gefährliche Gebiete schnellstmöglich zu verlassen. "Alle Deutschen in der Region fordere ich auf, unsere Reisewarnungen ernst zu nehmen."

"Eine Evakuierungsoperation ist keine Pauschalreise und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen mit Gefahren und Unsicherheiten verbunden", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Niemand solle sich darauf verlassen, dass eine Evakuierung aus dem Libanon problemlos möglich sein werde. Vielmehr sollten die jetzt noch vorhandenen Ausreisemöglichkeiten dringend genutzt werden.