Aktualisiert am 05.12.2024 - 14:01 Uhr

Aktualisiert am 05.12.2024 - 14:01 Uhr

Im wieder aufgeflammten syrischen Bürgerkrieg sind die islamistischen Rebellen wenige Tage nach ihrer Einnahme von Aleppo in eine weitere strategisch wichtige Stadt eingerückt. Einheiten der HTS-Miliz drangen am Donnerstag in Hama ein, wie die Armee von Präsident Baschar al-Assad nach anfänglichen Dementis bestätigte.