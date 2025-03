Das Kürzel hat es in sich: "Intelligence, Surveillance and Reconnaissance" (ISR) nennen Militärexperten einen wichtigen Verbündeten im Krieg. Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung sind entscheidend für das Vorgehen auf dem Schlachtfeld, und genau diese Dinge entziehen die USA der Ukraine derzeit. Nachdem US-Präsident Donald Trump der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland zuerst die Militärhilfe strich und dann auch die Weitergabe von Aufklärungsdaten kappte, spielt jetzt Tech-Milliardär Elon Musk mit dem Abschalten seines Satellitensystems Starlink . "Wenn ich es abschalten würde, bräche ihre gesamte Front zusammen", schrieb Musk, ein enger Berater Trumps, auf seiner Plattform X.

Nach einer Studie der US-Forschungseinrichtung Center for Strategic International Studies (CSIS) in Washington "unterscheidet sich der Krieg in der Ukraine grundlegend von vorherigen Konflikten", wie es in einer Analyse von Anfang März heißt. "Der großflächige Einsatz unbemannter Systeme und die exponentielle Zunahme von Datenquellen und -mengen ... bilden Elemente eines autonomen Operationsparadigmas." Drei kritische Punkte der ukrainischen Armee im Krieg gegen Russland werden genannt: