Terror durch die Besatzer

Für Kaliman brachen die schwersten Tage seines Lebens an. Die Besatzer verhörten ihn und drohten ihm mit Erschießung, als er sich weigerte zu kollaborieren. Er postete jeden Tag Facebook-Videos, sprach über die aktuelle Situation, sagte jedes Mal: "Wir sind zusammen. Alles wird gut. Gott mit uns." Wenn man die Wassyliwkaer heute fragt, sagen sie, diese Videos seien damals, in den ersten Kriegswochen, ein täglicher Hoffnungsstrahl gewesen. Eine Botschaft, nicht verlassen zu sein, als sie in kalten, dunklen Kellern saßen und über sich Explosionen hörten.

Kaliman verlangte vom russischen Befehlshaber in der Stadt die Zusage, Evakuierungen zuzulassen. Der gab nach, Kaliman weiß nicht, warum. Aber so gelangten in sieben Wochen fast eine Million Binnenflüchtlinge durch Wassyliwka auf das Territorium der freien Ukraine, darunter auch die meisten Wassyliwkaer.

Als Kaliman sich eines Tages weigerte, ukrainische und Europa-Fahnen vom Rathaus und aus den Büros zu entfernen, führten ihn russische Soldaten ab zur Kommandantur. Und dann zur Hinrichtung in den Hof. Er bat nicht um sein Leben. Sie hielten ihm einen Gewehrlauf an die Schläfe, schossen, er fiel in Ohnmacht. Es war eine Scheinexekution. Kalimans Lippen zittern, wenn er davon erzählt, er kann seine Tränen nur mühsam unterdrücken. Er sagt: "Da wusste ich, dass ich gehen muss, wenn ich überleben will."

Am 17. April 2022, als bereits fast alle seiner Mitarbeiter evakuiert worden waren, verließ auch Kaliman unter einem Vorwand die Stadt, allein im Auto, mit nur einem Rucksack. Am Kontrollpunkt ließen die russischen Soldaten ihn passieren. Er fuhr durch die "graue Zone", das Niemandsland zwischen den Fronten, in die freie Ukraine. Zurück blieb in Wassyliwka sein stolzer Agrarbetrieb mit einst fast 300 Angestellten. Sein Lebenswerk.

Eine Stadt gibt nicht auf

Wenn Serhij Kaliman von seiner Geschichte erzählt, dann spricht er nur in knappen Worten von diesem Verlust. Er sagt, der Respekt der Menschen aus seiner Gemeinde sei ihm wichtiger. Und das Gefühl, kein Verräter zu sein. Er spricht mehr von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stadtrat. Wie sie ihre Leben riskierten. Sich weigerten, zu Kollaborateuren zu werden. Wie auch sie weggingen und selbst alles verloren.