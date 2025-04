Indische Sicherheitsbeamte patrouillieren in einem gepanzerten Fahrzeug in der Nähe von Pahalgam im Süden Kaschmirs (Archivbild): (Quelle: Dar Yasin/dpa)

Nach dem blutigen Anschlag auf indische Touristen in Kaschmir hat es nach indischen Angaben erneut Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten in der von beiden Ländern beanspruchten Region gegeben.

Bereits in der Nacht zu Freitag Schusswechsel an Kaschmir-Kontrollinie

Bei dem Schusswechsel kamen nach indischen Angaben "Kleinwaffen", also etwa Gewehre, zum Einsatz. Pakistan bestätigte die Schusswechsel zunächst nicht. Beide Seiten hatten zuvor aber einen Schusswechsel an der Kontrolllinie in Kaschmir in der vorangegangenen Nacht bestätigt. Mehr dazu lesen Sie hier.