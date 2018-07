Syrien

Russland schießt zwei Drohnen über Stützpunkt ab

22.07.2018, 23:12 Uhr | dpa

Die russische Armee hat in Syrien unbekannte Drohnen abgeschossen. Die beiden Flugobjekte seien nach Angaben des Landes über den Militärstützpunkt geflogen.

Das russische Militär hat nach eigener Darstellung zwei Drohnen unbekannter Herkunft im Anflug auf den Luftwaffenstützpunkt Hamaimim in Syrien zerstört. Die Flugobjekte seien in den vergangenen zwei Tagen entdeckt und abgeschossen worden, sagte ein Militärsprecher der Agentur Interfax zufolge am Sonntag. Verletzte gab es nach seinen Angaben nicht.



Russland gilt als militärische Schutzmacht des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Seit September 2015 fliegt das russische Militär Luftangriffe und unterstützt damit die syrische Armee. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf die hochgesicherten russischen Stützpunkte weitab von umkämpften Gebieten.