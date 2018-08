Randale in Schweden

Vermummte setzen Dutzende Autos in Brand

14.08.2018, 10:49 Uhr | sth, t-online.de, dpa

Brennende Autos: In Schweden randalierten Vermummte in mehreren Städten. (Symbolfoto) (Quelle: Lisa Ducret/dpa)

Dutzende Autos sind in der Nacht zum Dienstag in Südwestschweden abgebrannt. Die Täter sollen vermummte Jugendliche gewesen sein, sagt die Polizei. Doch wie sie organisiert waren, ist noch unklar.

Vermummte Jugendliche haben in der Nacht zum Dienstag im Südwesten Schwedens Dutzende Autos in Brand gesetzt und die Polizei angegriffen. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz.

"Wir waren an etwa 20 (Brand-)Orten in Göteborg", sagte Johan Eklund, Einsatzkoordinator der Rettungsdienste in Göteborg. Dort wurden laut Medienberichten mindestens 88 Fahrzeuge zerstört oder schwer beschädigt. In der Stadt Trollhättan wurden Polizisten mit Steinen beworfen.

Wie waren die Täter organisiert?

Die Polizei wollte nach Angaben von Sprecherin Ulla Brehm eine koordinierte Aktion nicht ausschließen. Möglicherweise hätten sich die Täter über soziale Medien abgesprochen.

Einige Jugendlichen spürte die Polizei in der Nähe der Tatorte auf. "Wir ... haben mit ihnen gesprochen. Doch bislang können wir nicht sagen, ob es diejenigen sind, die das Feuer ausgelöst haben. Wir sprechen nun mit ihren Eltern", sagte Hans Lippens, Sprecher der Polizei.

Polizei sprach von einer "beängstigenden Lage"

Augenzeugen berichteten von vermummten, schwarz gekleideten Jugendlichen, die die Fahrzeuge in Brand gesetzt hatten. Die Vermummten liefen in kleinen Gruppen von Auto zu Auto, schlugen die Scheiben ein, kippten brennbare Flüssigkeit in die Fahrzeuge und zündeten diese an.

Über die Hintergründe lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei wollte die Zwischenfälle vorerst nicht kommentieren, ein Mitarbeiter der Sicherheitskräfte in Göteborg sprach jedoch von einer "beängstigenden Lage".

Es habe keine Verletzte gegeben, berichtete die schwedische Tageszeitung "Aftonbladet". Zunächst sei auch niemand festgenommen worden.