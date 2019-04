Verteidigungsminister erklärt

Sudans Staatschef al-Bashir von Armee abgesetzt

11.04.2019, 14:37 Uhr | rtr, dpa, AFP, mvl

Proteste in Khartum halten an: Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gab es bereits mehrere Tote. (Quelle: Reuters)

Jahrzehnte lang beherrschte Omar al-Bashir den Sudan, nun hat das Militär den Machthaber laut Angaben des Verteidigungsministers verhaftet. Die Armee übernimmt demnach das Land.

Die Streitkräfte im Sudan übernehmen nach Angaben von Verteidigungsminister Awad Ibn Auf die Macht im Land. Es werde eine von den Streitkräften geführte Übergangszeit von zwei Jahren geben, sagte er in einer TV-Ansprache. Sudans Langzeitmachthaber Omar al-Baschir sei festgenommen und an einen sicheren Ort gebracht worden. "Die Menschen im Sudan haben so viel unter dem Regime gelitten", sagte Ibn Auf. Die Regierung al-Bashirs habe stets gelogen und falsche Versprechungen gemacht.

Alle politischen Gefangenen sollen freigelassen werden. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SUNA ohne weitere Einzelheiten unter Berufung auf den Geheimdienst NISS. Es blieb zunächst offen, wie viele Häftlinge davon betroffen sein werden und wie schnell sie freigelassen werden sollen. Erst am Wochenende waren während der Proteste gegen die Regierung und al-Baschir rund 2.500 Menschen festgenommen worden.

Ende einer jahrzehntelangen Diktatur

Demonstranten stürmten unterdessen ein Gebäude des mächtigen Geheimdienstes in der Stadt Kasala im Osten des Landes, wie Augenzeugen berichteten. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, Soldaten hätten ferner das Hauptquartier von al-Bashirs Partei gestürmt.

Omar al-Bashir: Der sudanesische Präsident soll verhaftet worden sein. (Quelle: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters)

Seit Monaten demonstrieren Zehntausende gegen den autoritären Staatschef, der das Land im Nordosten Afrikas seit drei Jahrzehnten mit harter Hand regiert. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch die schwere Wirtschaftskrise. Doch die Proteste richteten sich zunehmend gegen den 75 Jahre alten Präsidenten selbst.

Die Proteste spitzten sich seit dem Wochenende zu, Tausende Menschen versammelten sich täglich zu einer Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte, die auch gleichzeitig die Residenz von Al-Baschir ist. Sicherheitskräfte gingen teilweise mit scharfer Munition vor und töteten einem Ärzteverband zufolge mindestens 21 Menschen. Dabei stellten sich Angaben aus Khartum zufolge auch Teile der Streitkräfte auf die Seite der Demonstranten und lieferten sich Schusswechsel mit Sicherheitskräften.







Der Sudan ist einem UN-Index zufolge eines der 25 ärmsten Länder der Welt. Bis zur Abspaltung des Südsudans war die Wirtschaft stark vom Öl abhängig, dies machte der Weltbank zufolge die Hälfte der Staatseinnahmen und 95 Prozent der Exporte aus. Doch 2011 verlor der Sudan die meisten Ölfelder. In diesem Jahr wird laut des Internationalen Währungsfonds IWF mit einem Wirtschaftswachstum von -2,3 Prozent gerechnet. In dem Land, das etwa fünf Mal größer ist als Deutschland, leben rund 41 Millionen Menschen.