Mehr als 300 Menschen getötet

Anschläge in Sri Lanka sollen Rache für Christchurch sein

23.04.2019, 12:10 Uhr | AFP, dpa

Die Anschlagserie in Sri Lanka soll ein Racheakt für den Angriff auf zwei Moscheen in Neuseeland sein, sagt die Regierung. In der Nacht sind weitere Opfer ihren Verletzungen erlegen.

Erste Ermittlungsergebnisse zu den verheerenden Anschlägen in Sri Lanka mit mindestens 310 Toten deuten laut Regierung auf eine "Vergeltung" für den Angriff auf zwei Moscheen in Neuseeland hin. "Die vorläufigen Untersuchungen haben enthüllt, dass das, was in Sri Lanka passiert ist, Vergeltung für den Angriff auf Muslime in Christchurch war", sagte Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene am Dienstag im Parlament. Eine Beteiligung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) könne nicht ausgeschlossen werden. Ein australischer Rechtsextremist hatte im neuseeländischen Christchurch Mitte März 50 Menschen in zwei Moscheen getötet.

Nach den Anschlägen am Ostersonntag ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf 310 gestiegen. In der Nacht seien mehrere Menschen ihren Verletzungen erlegen, teilte ein Polizeisprecher mit. 40 Personen sind im Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommen worden. Bislang hatte die Polizei von 290 Toten und 24 Festnahmen gesprochen. Rund 500 Menschen wurden bei der Anschlagserie verletzt.







Die Anschläge am Ostersonntag trafen binnen kurzer Zeit drei Hotels in der Hauptstadt Colombo sowie drei Kirchen in Colombo, im nahegelegenen Küstenort Negombo und in der Ostküstenstadt Batticaloa. Zu dem Zeitpunkt waren die Kirchen vollbesetzt mit Gläubigen, die die Ostermesse feierten.

Präsident erklärt Notstand

In der Nacht zu Dienstag traten zudem Notstandsbestimmungen in Kraft. Staatspräsident Maithripala Sirisena erklärte den öffentlichen Notstand im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger, wie es in einer Erklärung des Präsidenten hieß. Mit den Regelungen erhalten Sicherheitskräfte erweiterte Befugnisse, etwa für Durchsuchungen und zur Festnahme von Personen.

Die Regierung des asiatischen Inselstaates macht eine einheimische Islamistengruppe namens National Thowheeth Jama'ath (NTJ) für die verheerenden Anschläge verantwortlich. Untersucht wird nun, warum Warnungen vor islamistischen Angriffen schon Tage vor den Anschlägen folgenlos blieben.







Am Dienstag wurden in Erinnerung an die Opfer drei Schweigeminuten abgehalten. Für den ganzen Tag gilt eine Staatstrauer, es sind zahlreiche Bestattungen geplant.