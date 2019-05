Opfer auf beiden Seiten

Palästinenser feuern Hunderte Raketen ab – Israel reagiert

04.05.2019, 20:19 Uhr | dpa, AFP, jmt

Nach Angaben der israelischen Armee haben militante Palästinenser seit der Nacht zu Samstag mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit Luftschlägen auf die Angriffe.

Militante Palästinenser haben nach Angaben der israelischen Armee mehr als 200 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Dutzende der Raketen seien seit der Nacht zu Samstag abgefangen worden. Die meisten anderen Geschosse gingen nach Angaben der Polizei auf unbewohntem Gebiet nieder, drei trafen allerdings Wohnhäuser – mehrere israelische Bürger wurden verletzt. Eine 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen in der Stadt Kirjat Gat, ein 50-Jähriger wurde in Aschkelon verwundet. Darüber hinaus habe es weitere Verletzte gegeben, teilte die Polizei mit.



Sirenenwarnungen, Tote und Verletzte

Israel reagierte auf die Angriffe mit einem Luftschlag gegen zwei Raketenwerfer im Gazastreifen und Panzerbeschuss auf mehrere Militärposten der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihads. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurde dabei ein 22 Jahre alter Palästinenser getötet. Nach Angaben von Medizinern und örtlichen Medien wurden auch mindestens drei palästinensische Zivilisten verletzt. Später hieß es von Seiten des palästinensischen Gesundheitsministeriums eine Mutter und ihr Kleinkind seien an den Verletzungen gestorben. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte, ihr lägen dazu keinerlei Informationen vor.

Israelische Sicherheitsbeauftragte hielten angesichts der Gewalteskalation eine Krisensitzung ab. Sirenen nahe der Grenze zum Gazastreifen und im Inneren des Landes mahnten die Einwohner der israelischen Gemeinden, sich in Sicherheit zu bringen. Die Israelischen Streitkräfte hatten bereits am Morgen angekündigt, die Gegend in der Nähe des Sicherheitszauns zu Gaza abzusperren.

Am Freitag waren bei den gewaltsamsten Protesten seit Wochen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel vier Palästinenser getötet und zwei israelische Soldaten verletzt worden. 50 weitere Menschen wurden nach palästinensischen Angaben durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt.



Israel und die militanten Paklästinensergruppen im Gazastreifen hatten sich vor der israelischen Parlamentswahl am 9. April auf einen von Ägypten vermittelten Waffenstillstand verständigt. Wochenlang flauten die Auseinandersetzungen merklich ab. Am Dienstag hatte Israel nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen den Fischereibereich für dortige Schiffe eingeschränkt. Der Islamischer Dschihad machte deutlich, dass die Angriffe auch darauf abzielten, die Organisation des in knapp zwei Wochen geplanten Gesangswettbewerbs Eurovision Song Contest in Tel Aviv zu stören.