Eskalation am Gazastreifen

Palästinenser verkünden Waffenruhe mit Israel

06.05.2019, 07:27 Uhr | AFP

Laut israelischen Angaben wurden seit Freitag mehr als 600 Raketen auf Israel abgefeuert, die Armee attackierte ihrerseits 220 Ziele im Gazastreifen. Die Zahl der Toten stieg am Sonntag auf beiden Seiten. (Quelle: Reuters)

Israelis und Palästinenser haben sich offenbar auf einen Waffenstillstand geeinigt. Das verkündeten Palästinenser-Vertreter. Demnach soll die Waffenruhe bereits ab Montagmorgen gelten.

Die im Gazastreifen regierende Hamas und die mit ihr verbündete Gruppe Islamischer Dschihad haben sich nach Angaben von Verhandlungsteilnehmern auf einen Waffenstillstand mit Israel verständigt. Die unter Vermittlung Ägyptens ausgehandelte Feuerpause gelte bereits ab Montag um 04.30 Uhr, sagten Vertreter der Palästinensergruppen und Ägyptens. Bei Angriffen militanter Palästinenser und Vergeltungsangriffen der israelischen Armee waren am Sonntag vier Menschen in Israel und 19 Menschen im Gazastreifen getötet worden.

Ein Sprecher der israelischen Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern aus dem Gazastreifen hatte sich am Samstagmorgen zugespitzt, nachdem es am Freitag bei Demonstrationen an der Grenze gewaltsame Zusammenstößen gegeben hatte.







US-Präsident Donald Trump hatte Israel angesichts der Gewalteskalation am Sonntagabend seine volle Unterstützung zugesichert. "Wir unterstützen Israel zu 100 Prozent bei der Verteidigung seiner Bürger", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zugleich forderte er die Palästinenser zur Beendigung der Raketenangriffe auf: "Diese Terrorakte gegen Israel werden euch nichts bringen, außer noch mehr Not."