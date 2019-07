Hausärztin erhebt Vorwürfe

Bekannter Kreml-Kritiker Nawalny womöglich in Haft vergiftet

29.07.2019, 07:35 Uhr | AFP, dpa, jmt

Der bekannte russische Oppositionelle Alexej Nawalny soll möglicherweise im Gefängnis vergiftet worden sein. Seine Hausärztin fordert eine Untersuchung seiner Zelle. Nawalny liegt im Krankenhaus.

Der in ein Krankenhaus eingelieferte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Hausärztin möglicherweise mit Gift in Berührung gekommen. "Wir können nicht ausschließen, dass seine Haut von einem Gift berührt und von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde", schrieb die Medizinerin Anastasia Wassiliewa am Sonntagabend auf Facebook.

Abzesse entdeckt

Demnach litt der prominente russische Oppositionspolitiker unter geschwollenen Augenlidern und hatte Abszesse an Nacken, Rücken, Rumpf und Ellenbogen. Nawalny habe noch nie eine allergischen Reaktion erlitten, erklärte die Hausärztin nach einem Besuch bei dem Politiker im Krankenhaus. Sie forderte eine Untersuchung der Bettwäsche in seiner Gefängniszelle.

Nawalny war am Sonntag aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden. Seine Sprecherin Kira Jarmisch sprach zunächst von einer "schweren allergischen Reaktion". Nawalny werde medizinisch versorgt und polizeilich bewacht. Einen Tag zuvor waren Tausende Menschen in Moskau auf die Straße gegangen, um gegen die Nichtzulassung von oppositionellen Kandidaten zur Regionalwahl in Moskau zu protestieren. Über 1.300 Menschen wurden verhaftet.







Der Oppositionspolitiker war am Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er zu dem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Demonstrationen organisiert, was ihm immer wieder kurze Haftstrafen einbrachte.