Anhaltende Proteste

Flughafen Hongkong stellt zeitweise den Betrieb ein

12.08.2019, 12:18 Uhr | rtr, AFP, rok

Protest am Flughafen: Tausende Demonstranten haben dafür gesorgt, dass der internationale Flughafen von Hongkong seinen Betrieb einstellen musste. (Quelle: Thomas Peter/Reuters)

Die Proteste gegen die Peking-treue Regierung in Hongkong dauern an. Tausende Demonstranten legen kurzzeitig den internationalen Flughafen der Millionenmetropole lahm. Peking sieht bei den Aktivisten "erste Anzeichen von Terrorismus".

Wegen der anhaltenden Proteste der Demokratiebewegung hat Hongkongs Flughafen am Montag zahlreiche Abflüge gestrichen. Zunächst war von einer kompletten Einstellung des Flugbetriebs die Rede. Livedaten von flightradar24.com zeigen jedoch, dass es zumindest vereinzelt Abflüge und Ankünfte am Flughafen gibt.



Der Flughafen gilt als wichtiges Drehkreuz in Südostasien und ist einer der belebtesten Airports weltweit. Tausende Demonstranten versammelten sich in der Abflugs- und Ankunftshalle, um gegen Regierung und Polizeigewalt bei vorangegangenen Protesten in der Stadt zu protestieren. Wie der Flughafen mitteilte, wurde der Check-in für die verbleibenden Flüge wegen ernsthafter Störungen des Betriebs ausgesetzt.

Seit zwei Monaten massive Proteste

Schwarz gekleidete Aktivisten skandierten im Flughafen Parolen. Die Polizei solle einem Demonstranten, der durch ein Gummigeschoss schwer im Gesicht verletzt worden war, sein Auge zurückgeben. Auch zeigten sie Bilder von Polizisten, die mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen waren. Bereits am Wochenende hatten Hunderte Demonstranten am Flughafen demonstriert, wodurch der Flugbetrieb aber nicht groß verzögert wurde.

In der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong kommt es seit zwei Monaten immer wieder zu massiven Protesten, die regelmäßig mit Ausschreitungen enden. Am Wochenende war es in der Finanzmetropole erneut zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

"Erste Anzeichen von Terrorismus"

Auslöser für die Demonstrationen war ein – inzwischen auf Eis gelegter – Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Die Demonstrationen entwickelten sich zu einer breiteren Bewegung. Viele Menschen befürchten einen zunehmenden Einfluss Pekings auf das Leben in der Finanzmetropole und fordern demokratische Reformen.

Chinas Regierung mahnt immer energischer, die Ordnung in der Sonderverwaltungszone wieder herzustellen und die Gewalt zu beenden. Yang Gang, der Sprecher der für Hongkong zuständigen Behörde, warf den gewaltbereiten Demonstranten zuletzt "erste Anzeichen von Terrorismus" vor. In den letzten Tagen hätten "radikale Demonstranten" wiederholt Polizisten mit "äußerst gefährlichen Werkzeugen" angegriffen.







Dies sei eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Menschen in Hongkong. Die "Kriminellen" müssten so schnell wie möglich vor Gericht gebracht werden, sagte der Sprecher weiter.