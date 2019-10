Widersprüchliche Signale

Kim kondoliert Südkoreas Präsident – und feuert Rakete ab

31.10.2019, 11:41 Uhr | AFP

Südkoreas Präsident Moon Jae In trauert um seine Mutter. Beileidsbekundungen kommen von unerwarteter Seite: Nordkoreas Machthaber kondoliert dem Staatschef – und testet seine Grenzen weiter aus.

Trotz der ansonsten frostigen Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zum Tod seiner Mutter kondoliert. Wie eine Präsidentensprecherin mitteilte, wurde Kims Schreiben am Vortag an der entmilitarisierten Zone übergeben, die die beiden koreanischen Staaten voneinander trennt. Moons Mutter, Kang Han Ok, war mit 92 Jahren nach einem bewegten Leben gestorben, das von der Teilung Koreas stark geprägt wurde.

Kang wurde im Norden der koreanischen Halbinsel geboren und wuchs dort auch auf. Sie wurde im Dezember 1950 bei der Hungnam-Evakuierungsaktion von US-Truppen vor den vorrückenden Chinesen und nordkoreanischen Einheiten in Sicherheit gebracht. Moon wurde 1953 geboren, die Familie siedelte sich später in Busan an. Kims Kondolenzbotschaft wurde an die Trauergemeinde weitergeleitet, die sich in Busan in einer katholischen Kirche zusammengefunden hatte.

2004 begleitete Moon seine Mutter zu einem der seltenen Wiederbegegnungstreffen, die zwischen Nord- und Südkorea vereinbart wurden. Damals traf Moons Mutter erstmals seit mehr als 50 Jahren auf ihre jüngere Schwester.

Nordkorea feuert Geschoss ins Meer

Kurz zuvor meldeten die südkoreanischen Streitkräfte, dass Nordkorea mindestens ein Geschoss abgefeuert habe. Das Geschoss sei in östlicher Richtung über das Meer abgefeuert worden, teilte die Armee mit. Das japanische Verteidigungsministerium erklärte, es handele sich wahrscheinlich um ballistische Raketen. Laut japanischer Küstenwache stürzten die Geschosse außerhalb der sogenannten Exklusiven Wirtschaftszone Japans ins Meer. Diese Zone erstreckt sich von der Küste 370 Kilometer weit ins Meer.



Nordkorea hat in diesem Jahr bereits eine ganze Reihe von Raketen getestet, meist allerdings in der Morgendämmerung. Anfang Oktober wurde eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete gestartet. Das verarmte und weitgehend isolierte Land hatte unlängst auch mit der Wiederaufnahme der Tests von Langstreckenraketen gedroht. Die Führung in Pjöngjang reagierte damit auf den Appell von fünf europäischen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, seine atomare Rüstung aufzugeben.

Nordkorea hatte seine Raketentests als Geste des guten Willens bei den Verhandlungen mit den USA über einen Verzicht auf seine atomare Bewaffnung eingestellt.





Anfang Oktober hat Nordkorea die Atomverhandlungen mit den USA in Schweden abgebrochen und der US-Regierung Unbeweglichkeit vorgeworfen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur AFP