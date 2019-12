Notruf am zweiten Weihnachtstag – Behörden reagieren nicht

Deutsche Seenotretter haben am späten Donnerstagabend 32 Menschen im Mittelmeer an Bord genommen. Sie hatten einen Notruf abgesetzt, ein Sturm zog heran. Staatliche Stellen antworteten nicht.

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" hat am Donnerstag vor der Küste Libyens 32 Menschen aus Seenot gerettet. Die Hilfsorganisation Sea-Eye teilte mit, dass sie sich auf einem überfüllten Kunststoffboot befunden hätten, das 17 Seemeilen vor der libyschen Küste lag. Unter den 32 Geretteten sind demnach zehn Kinder und fünf Frauen. Das jüngste Kind ist drei Monate alt, eine der Frauen ist schwanger.

Die Besatzung der "Alan Kurdi" hatte den Angaben zufolge am Abend des zweiten Weihnachtstages um 22.31 Uhr einen Notruf empfangen. Der Notruf sei von der Hilfsorganisation AlarmPhone an die libysche Rettungsleitstelle und die Rettungsschiffe "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" weitergeleitet worden. Die "Alan Kurdi" habe das Boot nach rund zwei Stunden erreicht. Die libyschen Behörden hätten nicht auf den Notruf reagiert.

❗️BREAKING

In der Nacht wurde die #ALANKURDI über ein Boot in Seenot informiert.

32 Menschen wurden gerettet und sind nun sicher an Bord des Schiffes.



Unter ihnen sind 10 Kinder und eine schwangere Frau. pic.twitter.com/J7CtufCXAU