"Das ist keine Warnung, das ist eine Drohung"

USA verlegen Hunderte Soldaten in den Nahen Osten

01.01.2020, 09:15 Uhr | dpa , rtr

Donald Trump und First Lady Melania in Mar-a-Lago: Der US-Präsident sprach auf seinem Silvesterempfang über die Krise. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa)

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu. Die USA verlegen zusätzliche Soldaten in die Region. Ausgelöst wurde der Schritt durch Proteste im Irak – doch Hintergrund ist der gefährliche Konflikt mit dem Iran.

Die US-Regierung verlegt wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Darüber hinaus stünden weitere Soldaten bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, teilte Verteidigungsminister Mark Esper mit. Die Verlegung der Soldaten der 82. Luftlandedivision aus dem US-Bundesstaat North Carolina sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der erhöhten Bedrohungslage im Irak.

Verteidigungsminister Esper sagte: "Die Vereinigten Staaten werden unsere Bürger und Interessen überall auf der Welt schützen." US-Medienberichten zufolge sollten die Soldaten zunächst im benachbarten Kuwait stationiert werden. Nur Stunden zuvor hatte das US-Militär zum Schutz der Botschaft in Bagdad die Verlegung von rund 100 Marineinfanteristen aus Kuwait eingeleitet, nachdem Hunderte Demonstranten gewaltsam versucht hatten, die diplomatische Vertretung zu stürmen.

Mit Kampfhubschraubern gegen Demonstranten

Das US-Militär setzte unter anderem zwei Kampfhubschrauber ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Ein vom Militär veröffentlichtes Video zeigte, wie Hubschrauber vom Typ "Apache" Signalraketen über der Botschaft abfeuerten. Auslöser der Proteste in Bagdad waren US-Luftangriffe vom Wochenende auf schiitische Milizen, die laut Washington vom Iran unterstützt werden.

US-Präsident Donald Trump machte daher den Iran für die jüngsten Ausschreitungen verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Jegliche Schäden oder Opfer würden dem Iran teuer zu stehen kommen, schrieb Trump auf Twitter. "Das ist keine Warnung, das ist eine Drohung. Frohes Neues Jahr!"

Anschließend relativierte Trump seine Aussagen wieder. Er geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass es zu einem Krieg mit dem Iran kommt. Er wolle eine solche Entwicklung nicht und erwarte sie auch nicht, sagte Trump auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach. "Ich will Frieden", sagte Trump. "Und der Iran sollte mehr als jeder andere Frieden wünschen."

Der Iran verfügt im Irak über großen politischen Einfluss und steht damit in Rivalität zu den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran wies jedoch Vorwürfe zurück, wonach der Iran für die Proteste an der Botschaft verantwortlich sei.