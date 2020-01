Leseraufruf

Was möchten Sie über den Iran-Konflikt wissen?

07.01.2020, 16:11 Uhr | cj, t-online.de

Das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran hat sich zugespitzt. Die Situation ist komplex und beruht auf einem schon lange schwelenden Konflikt. Was verstehen Sie nicht, was möchten Sie wissen? Verraten Sie es uns.

Nachdem die USA Ghassem Soleimani, den Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, im Irak getötet haben, ist die Situation im Nahen Osten so angespannt wie schon lange nicht mehr. Die Angst vor einem Krieg wächst.



Der Konflikt selbst ist kein neuer. Den Spannungen zwischen den USA und dem Iran liegen viele Ereignisse aus der gemeinsamen Geschichte der beiden Staaten zugrunde. Bei der unübersichtlichen Lage und der ständigen Fortentwicklung der aktuellen Ereignisse stellen sich bestimmt auch Ihnen einige Fragen. Wir wollen für Sie Antworten finden. Was möchten Sie wissen?







So einfach machen Sie mit: Schicken Sie uns Ihre Frage per E-Mail an leseraufruf@t-online.de. Eine Auswahl der Fragen werden wir in einem separaten Artikel beantworten. Im Text werden wir Ihren Vornamen und den auf den Anfangsbuchstaben abgekürzten Nachnamen nennen.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.