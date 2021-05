Folge der Sanktionen

Belarussische Maschine darf nicht in die EU

Belavia-Flug ohne Erlaubnis: Eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft durfte am Mittwoch nicht in den polnischen Luftraum. (Quelle: Screenshot Flightradar24)

Erst flog sie Schleifen vor der Grenze, dann kehrte sie zum Ausgangsflughafen zurück: Eine Maschine der weißrussischen Gesellschaft Belavia bekommt die Sanktionen der EU zu spüren.



Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk durfte am Mittwoch offenbar eine Maschine der staatlichen belarussischen Fluggesellschaft Belavia nicht wie geplant nach Barcelona . Der Flug B2869 nach Barcelona flog vor der Grenze zu Polen diverse Schleifen, ehe die Maschine nach Minsk zurückkehrte.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldet, dass die polnische Flugaufsichtsbehörde das mit einem Flugverbot erklärte, das Frankreich verhängt habe. Deshalb habe die Maschine Polen nicht durchfliegen dürfen. Die Agentur TASS berichtete dagegen, Polen habe nur über das Verbot aus Frankreich informiert.



Belavia selbst veröffentliche eine Erklärung, die dann aber wieder gelöscht wurde. Demnach sei drei Minuten vor Start der Maschine mit 54 Menschen an Bord von Frankreich die Erlaubnis zurückgezogen worden, ohne dass die Information die Fluggesellschaft erreicht habe.

Andere Maschinen von Belavia in die EU konnten am Mittwoch noch zu ihren Zielflughäfen starten und dort landen. Auch in Frankfurt ist am Mittwoch eine Belavia-Maschine angekommen. Teil eines umfangreiches Sanktionspakets der EU gegen die ehemalige Sowjetrepublik ist es aber, dass Luftraum und Flughäfen der EU für belarussische Fluggesellschaften gesperrt werden.



Belavia informierte Reisende, dass der Flugverkehr nach Finnland ab MIttwoch bis zum 29. Oktober 2021 eingestellt ist. Der Verkehr nach Tschechien wird demnach ab Freitag eingestellt.