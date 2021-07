In Häusern verschanzt

Polizei umzingelt Verdächtige nach Präsidentenmord in Haiti

08.07.2021, 19:50 Uhr | dpa

Nach dem Attentat auf den haitianischen Präsidenten macht die Polizei Jagd auf die Täter. Einsatzkräfte haben nun zwei Häuser in der Hauptstadt umstellt, in denen sich Verdächtige verschanzt haben sollen.

Nach der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Moïse in der Hauptstadt Port-au-Prince sind nach Angaben der Vereinten Nationen weitere Verdächtige von Einsatzkräften eingekreist worden. "Mir ist bekannt, dass eine größere Gruppe möglicher Täter in zwei Häuser in der Stadt geflüchtet ist und nun von der Polizei umstellt wurde", sagte die UN-Sonderbeauftragte Helen La Lime am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz der Vereinte Nationen.



Zudem gebe es Berichte, wonach sechs Verdächtige festgenommen worden seien. Zunächst war davon die Rede gewesen, dass vier mutmaßliche Täter getötet und zwei festgenommen wurden.

Der 53 Jahre alte Präsident des Karibikstaats war in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden. Seine Ehefrau Martine wurde bei dem Mordanschlag schwer verletzt. Inzwischen wird sie in den USA behandelt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Lage in Port-au-Prince ist angespannt.