Flucht aus Kabul

640 Afghanen zwängen sich in Flugzeug der US-Luftwaffe

17.08.2021, 09:29 Uhr | dpa

In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben zahlreiche Menschen versucht zu fliehen. Bilder vom Flughafen zeigen, wie Menschen versuchen, einen Platz in einem Flugzeug zu ergattern oder sich sogar am Fahrwerk von Militärfliegern festklammern. (Quelle: t-online/Social/Reuters)

Die US-Luftwaffe hat einem Bericht zufolge Hunderte Zivilisten per Frachtmaschine aus Kabul geflogen. Eigentlich hätten in den Flieger nur 134 Passagiere gepasst.

Ein Flugzeug der US-Luftwaffe hat einem Medienbericht zufolge mit einem einzigen Flug rund 640 afghanische Zivilisten in Sicherheit gebracht. Die Internetseite "Defense One" veröffentlichte am Montag ein Foto des vollgepackten Innenraums der Transportmaschine vom Typ C-17, in dem die Afghanen auf dem Boden sitzen – der vor lauter Menschen nicht mehr zu sehen ist.

Hunderte Menschen in einem Flugzeug der US-Air Force: Die panischen Afghanen zogen sich über eine halboffene Rampe in die Maschine. (Quelle: Reuters/Defense One)



"Defense One" berichtete, panische Afghanen hätten sich in Kabul über die halb offene Rampe ins Flugzeug gezogen. Die Besatzung habe sich entschieden zu fliegen, statt die Menschen wieder von Bord zu zwingen.

Maschine für 134 Passagiere ausgelegt

Aus Sicherheitskreisen habe es geheißen, nach der Landung in Katar seien 640 Zivilisten aus der Maschine ausgestiegen. Nach Angaben des Herstellers Boeing ist die riesige Frachtmaschine eigentlich für bis zu 134 Passagiere ausgelegt.

Das US-Verteidigungsministerium bestätigte den Bericht zunächst nicht. In Kabul war es am Montag zu Chaos am Flughafen gekommen. Afghanen, die vor den Taliban fliehen wollten, rannten auf das Flugfeld, um in Sicherheit gebracht zu werden. Der Flugverkehr musste zeitweise eingestellt werden.