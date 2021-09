UN-Geberkonferenz in Genf

Maas: Weitere 500 Millionen Euro für Afghanistan

13.09.2021, 18:57 Uhr | dpa

Bei einer Geberkonferenz der Vereinten Nationen wurden mehr als eine Milliarde Dollar für Afghanistan zugesagt. Auch Außenminister Maas will die Hilfe verstärken – stellt aber Forderungen an die Taliban.

Außenminister Heiko Maas (SPD) will die Hilfe für Not leidende Menschen im Afghanistan-Konflikt weiter verstärken. "Deutschland hat seine humanitäre Hilfe für Afghanistan und die Region bereits um 100 Millionen Euro aufgestockt. Und wir planen weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um Afghanistan und seine Nachbarstaaten zu unterstützen", sagte Maas am Montag bei der UN-Geberkonferenz in Genf. Zugleich forderte er die neuen Machthaber in Afghanistan auf, ungefährdete Zugänge für humanitäre Hilfe zu garantieren.

"Wir rufen die Führung der Taliban daher dringend auf, das Wohlergehen und die Sicherheit der humanitären Hilfsorganisationen und ihres Personals in Afghanistan zu gewährleisten", so Maas. "Jenseits der humanitären Hilfe werden wir unsere künftige Haltung gegenüber einer Regierung der Taliban nicht von deren Worten, sondern vielmehr von deren Taten abhängig machen."

Erwartet werde, dass Menschen, "für die wir Verantwortung tragen, das Land verlassen können", forderte Maas. "Die Taliban müssen grundlegende Menschenrechte achten." Und Afghanistan dürfe nie wieder zu einem Ort werden, vom dem aus Terrorismus die Welt bedroht. "Die Bildung einer Übergangsregierung unter Ausschluss anderer Gruppen letzte Woche war hier nicht das richtige Signal für internationale Zusammenarbeit", so Maas.

Mehr als eine Milliarde Dollar für Afghanistan

Insgesamt haben Geberländer Afghanistan bei der Konferenz mehr als eine Milliarde Dollar (846 Millionen Euro) zugesagt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres gab die vorläufige Summe vor dem Ende des Treffens am Montag in Genf bekannt.

Guterres bezeichnete die Zusagen als "Quantensprung". Die Vereinten Nationen hatten zuvor an Geberländer appelliert, mehr als 600 Millionen Dollar für den Rest des Jahres zuzusagen, um Menschen in Afghanistan vor Hunger zu bewahren und den Zusammenbruch öffentlicher Dienstleistungen zu verhindern. Seit der Machtübernahme der radikalislamsichen Taliban sind Nahrungsmittel immer knapper geworden.

"Diese Konferenz hat meine Erwartungen voll erfüllt, was die Solidarität mit den Menschen in Afghanistan betrifft", sagte Guterres. Wie viel von der Milliarde Dollar jedoch dem Nothilfe-Budget der Vereinten Nationen für die kommenden Monate zugute kommen, und wie viel in anderer Form oder später zur Verfügung gestellt werden, konnte Guterres nicht sagen.