Bündnis schlecht vorbereitet

Bericht: Nato-Insider fürchten russischen Angriff in mehreren Ländern

13.01.2022, 17:27 Uhr | t-online

In der Nato gibt es offenbar Befürchtungen, Russland könnte über die Ukraine hinaus auch den Westen angreifen. Für diesen Ernstfall wäre das Verteidigungsbündnis einem Bericht zufolge nur schlecht gerüstet.

Nato-Insider befürchten offenbar, dass Russland an mehreren Fronten angreifen könnte und über die Ukraine hinaus auf den Konflikt mit dem Westen suchen könnte. Das berichtet der "Spiegel". Diplomaten aus mehreren Staaten des Militärbündnisses berichteten dem Nachrichtenmagazin, dass die Befürchtung bestehe, die russischen Streitkräfte könnten ihre zuletzt teils massive gesteigerte Präsenz im Mittelmeer, im Nordatlantik und in der Arktis nutzen, um auf breiter Front loszuschlagen.

Die Insider rechnen in dem Fall auch mit Desinformationskampagnen und Cyber-Attacken. Derzeit aber gebe es noch keine konkreten Hinweise, dass ein solcher Angriff vorbereitet werde, schreibt der "Spiegel". Die Nato hätte Russland demnach allerdings im Ernstfall weder militärisch noch digital schnell etwas entgegenzusetzen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in den vergangenen Monaten etwa 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. In dem Land und in der Nato befürchtet man seitdem einen bevorstehenden Angriff.