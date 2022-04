Mindestens zwei Tote

Anschlag in Tel Aviv – Polizei erschießt Angreifer

08.04.2022, 05:58 Uhr | dpa

Israels Metropole ist im Ausnahmezustand: Mehrere Menschen sind bei einem Anschlag verletzt worden, mindestens zwei Menschen verloren ihr Leben. Sicherheitskräfte erschossen den Angreifer am Morgen.

Bei einem Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind am Donnerstagabend nach Angaben von Sanitätern mindestens zwei Menschen getötet worden. Rund zehn weitere Menschen erlitten den Angaben zufolge Schussverletzungen, einer schwebte in Lebensgefahr. Ein Attentäter habe auf Besucher einer Kneipe auf der belebten Dizengoff-Straße geschossen, teilte die Polizei mit. Hunderte von Sicherheitskräften suchten nach dem Täter, hieß es in der Mitteilung. In der Nacht zum Freitag veröffentlichte die Polizei ein Foto von der mutmaßlichen Täter. Am frühen Morgen wurde gemeldet, dass die Polizei den Täter erschossen hat.

Das Foto soll den Täter zeigen: Es wurde von der israelischen Polizei veröffentlicht. (Quelle: Israel Police)



Die Polizei rief die Anwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Nach Medienberichten durchkämmten die Sicherheitskräfte die Gebäude im Umkreis. Das Fernsehen berichtete, die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Stadtzentrum seien komplett gestoppt worden. Im Herzen der Mittelmeerstadt waren immer wieder Sirenen zu hören, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung.

US-Botschafter Tom Nides schrieb bei Twitter, er sei "entsetzt, einen weiteren feigen Terroranschlag auf unschuldige Zivilisten zu sehen, diesmal in Tel Aviv". Er forderte: "Dies muss aufhören!"

Sicherheitskräfte vor einem Restaurant: Der Anschlag zielte auf eine beliebte Straße im Herzen von Tel Aviv. (Quelle: ISROUT /Reuters)



USA verurteilen Anschlag

Die US-Regierung hat den Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv mit mindestens zwei Toten und mehreren Verletzten verurteilt. "Wir verfolgen die Entwicklungen genau und werden auch weiterhin in regelmäßigem Kontakt mit unseren israelischen Partnern stehen, mit denen wir angesichts von sinnlosem Terrorismus und Gewalt entschlossen zusammenstehen", teilte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. "Unser Mitgefühl gilt den Familien und anderen Angehörigen der Getöteten, und wir wünschen den Verletzten baldige Genesung."

Angst vor Angriffen im Ramadan

In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet worden. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor gut einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser.

Das Land befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am Samstag begonnen hat. Die Anschläge markierten die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren.

In Tel Aviv ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen gekommen. Auf der Dizengoff-Straße hatte bereits im Januar 2016 ein israelischer Araber bereits zwei Menschen erschossen. Im Juni 2016 erschossen zwei Palästinenser im Sarona-Park im Zentrum Tel Avivs vier Israelis und verletzten mehrere weitere.