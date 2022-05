BraunbÀr in Bayern gesichtet

Gruppe Wagner in Zentralafrika Human Rights Watch wirft russischen Söldnern Folter vor Von afp 03.05.2022 - 12:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bangui, Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik (Archivbild): Das Land gilt als eines der am wenigsten entwickelten der Welt. (Quelle: Siegfried Modola/Reuters-bilder)

In der Zentralafrikanischen Republik sollen russische Söldner Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben, darunter Mord und Folter. Wieder einmal gerÀt die Gruppe Wagner in den Fokus.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat nach eigenen Angaben "ĂŒberzeugende Beweise" dafĂŒr vor, dass russische Söldner in der Zentralafrikanischen Republik Zivilisten getötet und weitere schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht wirft HRW KĂ€mpfern, "die Zeugen als Russen identifiziert haben", unter anderem außergerichtliche Tötungen und Folter vor. Die TĂ€ter seien "völlig straffrei" geblieben.

HRW geht unter Verweis auf Untersuchungen von Regierungen, Experten der Vereinten Nation und Sonderberichterstatter davon aus, dass zu den russischen KrĂ€ften in Zentralafrika eine "erhebliche Anzahl" KĂ€mpfer der Gruppe Wagner gehört. Sie unterstĂŒtzen demnach die zentralafrikanische Regierung unter PrĂ€sident Faustin Archange TouadĂ©ra im Konflikt mit Rebellengruppen.

Russlands "Schattenarmee" in Syrien, Libyen, Ukraine

Die in Zentralafrika kÀmpfenden russischen Söldner werden oft der Gruppe Wagner zugerechnet. Die Miliz wird von Experten als Russlands "Schattenarmee" bezeichnet und auch mit EinsÀtzen in Konfliktstaaten wie Syrien, Libyen sowie neuerdings der Ukraine in Verbindung gebracht.

Laut HRW sollen russischsprachige MÀnner etwa am 21. Juli des vergangenen Jahres an einem Checkpoint nahe Bossangoa nordwestlich der Hauptstadt Bangui zwölf unbewaffnete MÀnner verhaftet und spÀter erschossen haben. Auch seien "Inhaftierungen und Folter durch KÀmpfer mit Verbindungen nach Russland" im Jahr 2019 dokumentiert worden.