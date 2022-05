Mit dem neuen Anschlag wurden bei einer Terrorwelle in Israel seit Ende März 17 Menschen getötet. Bei zwei Anschlägen waren die Täter israelische Araber, Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Zwei weitere Anschläge wurden von Palästinensern aus dem Westjordanland verübt.

Tempelberg ist drittheiligste Städte im Islam

Ein Sprecher der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen sagte am Donnerstagabend, bei dem neuen Anschlag handele es sich um eine Reaktion auf Israels "Stürmung" des Tempelbergs in Jerusalem. Zuvor hatte die Hamas bereits vor "Konsequenzen" gewarnt, sollten Israelis am Donnerstag wieder den Tempelberg besuchen. Die Polizei erlaubte es am israelischen Unabhängigkeitstag jüdischen Israelis, die heilige Stätte zu besuchen. Dabei kam es erneut zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.