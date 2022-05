In den vergangenen Monaten haben sich die Beziehungen zwischen der Militärregierung in Bamako und der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich zunehmend verschlechtert. Westafrikanische Staaten haben seit Anfang des Jahres eine Reihe von Sanktionen gegen die malische Militärregierung verhängt, weil diese nach ihrer Machtübernahme durch einen Putsch im Mai 2021 Wahlen erst nach einer zweijährigen Übergangszeit abhalten will.

Bundeswehr kämpft gegen Terror in Mali

In der Sahelzone, die sich sĂĽdlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt, sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen.

Der Kampf gegen Terroristen und Kriminelle in der Sahelzone steht im Mittelpunkt des internationalen Militäreinsatzes in Mali, an dem sich auch die Bundeswehr mit künftig bis zu 1.400 Soldaten beteiligt. Die UN-Stabilisierungsmission Minusma gilt seit Jahren als die gefährlichste UN-Mission weltweit. Die deutsche Minusma-Beteiligung will ihren Einsatzschwerpunkt in den benachbarten Niger verlegen.