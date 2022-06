Iran schränkt Überwachung von Atomanlagen ein

Der Iran schaltet nach Angaben der Internationalen Atomenergiebeh├Ârde (IAEA) 27 Kameras zur ├ťberwachung der Atomanlagen in dem Land ab. Diese Ma├čnahme, ├╝ber die Teheran seine Beh├Ârde informiert habe, stelle "eine ernsthafte Herausforderung f├╝r unsere F├Ąhigkeit dar, dort weiter zu arbeiten", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in Wien. Die USA warfen dem Iran vor, die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens zu gef├Ąhrden.

Der Iran hatte am Mittwoch aus ├ärger ├╝ber eine Resolution der IAEA, in der dem Land mangelnde Kooperation vorgeworfen wird, die Abschaltung mehrerer ├ťberwachungskameras angek├╝ndigt, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Grossi zufolge sind nun noch etwa 40 Kameras in den iranischen Atomanlagen in Betrieb.