Ukraine-Krieg | Habeck: Müssen Putin die "Turbinenausrede" nehmen

Aktualisiert am 08.07.2022 - 17:14 Uhr

Aktualisiert am 08.07.2022 - 17:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat an die kanadische Regierung appelliert, die dort gewartete Turbine von Siemens Energy für die Nord Stream 1 Pipeline zu liefern. Habeck sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Bloomberg, mit der Lieferung werde Russland ein Vorwand geraubt, um die Pipeline nach der Wartung möglicherweise nicht mehr in Betrieb zu nehmen.