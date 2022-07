Vizekanzler Robert Habeck: Müssen Putin die "Turbinenausrede" nehmen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) hat an die kanadische Regierung appelliert, dass die dort gewartete Turbine von Siemens Energy f├╝r die Nord Stream 1 Pipeline geliefert wird. Habeck sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Bloomberg, mit der Lieferung w├╝rde Russland ein Vorwand geraubt, um m├Âglicherweise die Pipeline nach der Wartung nicht mehr in Betrieb zu nehmen.