Oberster US-Richter scherzt über Johnson und Harry

Einer der Richter am Obersten US-Gerichtshof hat sich in einer Rede sowohl über den britischen Noch-Premierminister Johnson lustig gemacht als auch Prinz Harry kritisiert. Samuel Alito gehört zu den konservativen Richtern, die das umstrittene Urteil zum Abtreibungsrecht unterzeichnet haben.

Alito wies in einer Rede in Rom, die jetzt veröffentlicht wurde, Kritik an dem Urteil zurück. Das Oberste Gericht hatte Roe vs. Wade aufgehoben, ein Urteil, das 1973 das Recht zur Abtreibung möglich machte. Nach Meinung der obersten Richter sei dies aber nicht für die Bundesstaaten verpflichtend. Dagegen gab es massive Proteste in den USA, aber auch international. Mehrere Staaten verboten daraufhin Abtreibungen.