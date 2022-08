USA wollen Schiffe und Flugzeuge durch die Taiwanstraße schicken

Ungeachtet der Spannungen mit China wegen Taiwan werden die USA nach Angaben eines hohen US-Regierungsbeamten in den "kommenden Wochen" mit Schiffen und Flugzeugen die Taiwanstraße durchqueren. Die US-Streitkräfte würden "im Einklang mit ihrer langfristigen Verpflichtung für die Freiheit der Navigation (...) weiterhin fliegen, auf der See fahren und dort operieren, wo das Völkerrecht das erlaubt", sagte Kurt Campbell, Koordinator der US-Regierung für Asien und den Pazifik, am Freitag vor Journalisten.

Dies umfasse auch "normales Überfliegen und Schiffsdurchfahrten der Taiwanstraße in den kommenden Wochen". Zudem werde in den kommenden Tagen ein neuer Handelsplan für Taiwan veröffentlicht. Campbell machte keine weiteren Angaben zur Art der militärischen Unterstützung für die Manöver oder zu ihrem genauen Zeitpunkt.

Campell: China hat überreagiert

Die historisch umfangreichen tagelangen Manöver, die China zuletzt nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan abgehalten hatte, bezeichnete Campbell als "Überreaktion". Peking lege weiterhin "provozierendes, destabilisierendes und bisher nie dagewesenes" Verhalten an den Tag.

Kriegsschiffe der USA und ihrer Verbündeten halten seit Jahren regelmäßig Übungen in der Meerenge ab, was oft wütende Reaktionen in Peking zur Folge hat. China sieht Taiwan und die umliegenden Gewässer als sein Hoheitsgebiet an. Die USA und viele andere Länder betrachten die Route als internationale Gewässer, die allen offenstehen.