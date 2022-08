Jill Biden erleidet Corona-Rückfall

Die Frau des US-Präsidenten, Jill Biden, ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 71-Jährige habe einen "Rückfall" erlitten, teilte ihre Sprecherin Kelsey Donohue in Washington mit. Die First Lady habe keine Symptome, werde sich aber wieder in Isolation begeben. US-Präsident Joe Biden (79) wurde nach Angaben des Weißen Hauses negativ getestet. Als sogenannte Kontaktperson werde er nun häufiger einen Test machen und in der Nähe anderer eine Maske tragen.