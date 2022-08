USA: Armee zieht bewährte Hubschrauber aus dem Verkehr

Nach mehreren Motorenbränden an Hubschraubern vom Typ Chinook H-47 hat die US-Armee die bewährten Transportmaschinen vorerst komplett aus dem Verkehr gezogen. Die rund 400 stark genutzten Hubschrauber müssten vorerst am Boden bleiben, teilte die Armee am Dienstag (Ortszeit) mit. Der Motorenhersteller Honeywell sprach von "verdächtigen Dichtungsringen", die in einigen der H-47-Maschinen verbaut sind. Diese stammten demnach aber nicht aus Honeywell-Produktion.