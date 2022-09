Donald Trump: Ex-US-Präsident soll über Macrons Liebesleben geprahlt haben

Aktualisiert am 01.09.2022 - 08:07 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll mit Details über das Liebesleben seines damaligen Amtskollegen Emmanuel Macron geprahlt haben. Das US-Magazin "Rolling Stone" berichtet, dass Trump einige der Informationen aus Geheimdienstkreisen erhalten haben will.

Der Bericht kommt nur kurze Zeit nach einer FBI-Durchsuchung des Trump-Anwesens in Mar-a-Lago. Dort sind angeblich auch Dokumente mit der Aufschrift "Französischer Präsident" gefunden worden. Allerdings ist unklar, um was es konkret in den Papieren geht.