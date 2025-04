EU massiv betroffen Trump führt Zölle für "die ganze Welt" ein

Von t-online , jse , aj Aktualisiert am 02.04.2025 - 23:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump: Er kündigt Zölle an. (Quelle: Carlos Barria)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt. Auch die EU trifft es hart.

US-Präsident Donald Trump führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten ein. Für viele Länder sollen je nach Handelsdefizit höhere Strafabgaben greifen, wie der Republikaner im Rosengarten des Weißen Hauses ankündigte. Es ist der bisher aggressivste und folgenschwerste Schritt in der Handelspolitik des US-Präsidenten. Dies trifft die Europäische Union hart und dürfte die Weltwirtschaft in erheblichem Maße belasten. Ein Handelskrieg mit der Europäischen Union scheint nun unausweichlich.

Der Republikaner hatte den Tag der Verkündung vorab als "Tag der Befreiung" angepriesen und die Verhängung wechselseitiger Zölle angekündigt. Das bedeutet im Prinzip, dass die USA überall dort ihre Zölle entsprechend im Verhältnis anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Nun will er ein höchst komplexes System einführen, das sowohl wechselseitige als auch pauschale Strafabgaben enthält.

Zölle in Höhe von zehn Prozent sollen ab dem 5. April universell auf Importe aus allen Ländern in die Vereinigten Staaten gelten. Jenseits davon soll es individuelle Strafabgaben geben, die je nach Land variieren. Diese sollen ab dem 9. April in Kraft treten. Dabei werden besonders jene Länder ins Visier genommen, die aus Sicht der USA besonders hohe Handelsbarrieren für amerikanische Produkte haben. Trump moniert neben Zölle immer wieder andere Handelshemmnisse wie Importvorgaben, Subventionen oder andere Regularien.

20 Prozent auf Importe für die EU

Trump gab für die Europäische Union auf Importe eine Quote von 20 Prozent bekannt. Man habe die Summe der Aufschläge und anderer Maßnahmen anderer Staaten zusammengezählt, gab Trump am Mittwoch in Washington bekannt. Dann habe man für die neuen "reziproken" Zölle diese Zahl halbiert. Für China liege die Quote demnach bei 34 Prozent. Trump unterzeichnete einen entsprechenden Erlass.

Ein Land ist besonders betroffen: Trump-Regierung erhebt hohe Zölle auf Import-Bier

"Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde, als der Tag, an dem Amerika sein Schicksal zurückerobert hat, und als der Tag, an dem wir begonnen haben, Amerika wieder reich zu machen", sagte Trump. "Jahrzehntelang wurde unser Land geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und ausgeplündert, von nahen und fernen Nationen, von Freunden und Feinden gleichermaßen." Dies sei nun vorbei. Trump sprach von einem der wichtigsten Tage in der US-Geschichte. Das "goldene Zeitalter" der USA komme zurück.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump setzt seit dem Wiedereinzug ins Weiße Haus – ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit – im großen Stil auf Zölle. Er verhängte bereits Strafabgaben auf alle Aluminium- und Stahlimporte, brachte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos und Autoteile auf den Weg, führte erhöhte Zölle auf alle Waren aus China ein und nahm seine Nachbarn Kanada und Mexiko ins Visier. Gerade die Autozölle treffen Europa und den deutschen Markt schwer.

An den Finanzmärkten fielen die ersten Reaktionen unterschiedlich aus. Während die Futures auf verschiedene US-Aktienindizes deutlich nachgaben, sprang ihr japanisches Pendant nach oben. Der Eurokurs pendelte sich nach einer wilden Achterbahnfahrt etwas unter dem Niveau von vor der Ankündigung ein. Unmittelbar danach lag die Handelsspanne für eine kurze Zeit bei fast einem US-Dollar.

US-Zölle von Trumps Regierung haben Folgen für Verbraucher

Ein Importzoll funktioniert ähnlich wie eine Steuer. Sie muss vom importierenden Unternehmen gezahlt werden – in diesem Fall also von den Unternehmen in den USA. Es gilt als wahrscheinlich, dass die importierenden Firmen die höheren Kosten nicht einfach selbst übernehmen. Sie dürften sie an die Verbraucher weitergeben - die Preise steigen so, und die Inflation könnte wieder angeheizt werden. Trumps Ziel ist, US-Unternehmen davon abzuhalten, Produkte aus dem Ausland einzuführen. Das soll langfristig den Produktionsstandort USA fördern.