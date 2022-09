Joe Biden warnt Wladimir Putin vor Atomwaffeneinsatz: "Tun Sie es nicht"

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat sich in einem Interview am Samstag dazu geäußert, was er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagen würde, falls dieser einen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine in Erwägung ziehen würde. "Tun Sie es nicht! Tun Sie es nicht! Tun Sie es nicht", sagte Biden im Nachrichtenmagazin "60 Minutes" auf die Frage des Interviewers. "Sie werden das Gesicht des Krieges verändern, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr."